Inter, Eriksen candidato al premio di miglior giocatore danese del 2019: tre avversari per l’interista

C’è anche il nome di Christian Eriksen tra i candidati per il premio di miglior giocatore danese dell’anno. Il calciatore, acquistato dall’Inter nel corso del recente mercato di gennaio, rappresenta una delle stelle più luminose della Danimarca ed è pronto a fare a sportellate con i suoi avversari per aggiudicarsi il riconoscimento.

Votazioni aperte su dbu.dk per eleggere il miglior calciatore danese dell’anno. Oltre ad Eriksen, tra i favoriti per la vittoria finale, emergono le candidature di altri tre protagonisti. Uno è Kasper Schmeichel del Leicester, tra i pezzi pregiati della Premier League esploso nell’anno della cavalcata trionfale del club allenato da Ranieri. Insieme a lui, in lizza anche Thomas Delaney, centrocampista del Borussia Dortmund, e Yussuf Poulsen, autore di un 2019 ricco di successi con il suo Lipsia. Un poker di candidati per il premio di miglior calciatore danese del 2019, con Christian Eriksen pronto ad accelerare per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!