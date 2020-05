GdS – Inter ed Eriksen al bivio: nessun addio ma servono risposte in campo. Conte pronto a dare spazio

C’è attesa nel capire se alla possibile ripresa del campionato Christian Eriksen farà parte dell’undici titolare di Conte oppure no. Lo stop forzato causa coronavirus potrebbe essere servito al tecnico nerazzurro per trovare la giusta collocazione tattica del fantasista danese, arrivato a gennaio dal Tottenham.

Lo stesso Eriksen ha recuperato il gap fisico rispetto al suo arrivo a Milano, visto che nell’ultimo periodo con il Tottenham qualcosa è mancato da quel punto di vista. Eriksen non è un giocatore qualunque, l’interrogativo rimane quello legato al possibile cambio modulo che Conte potrebbe adottare per costruire la squadra attorno a lui. L’Inter non pensa alla cessione, ma bisognerà capire quale sarà il suo ruolo nel futuro: cuore e pilastro del progetto o pedina di lusso ma non arredo principale della casa. Possibile dunque che alla ripartenza Eriksen non sarà subito titolare ma poi Conte lo testerà dove lui preferisce, sulla trequarti. Il resto dipende da lui.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!