Inter-Espinoza, Sierra è fiducioso: “Potrebbe fare il salto in prima squadra. La società è contenta di lui”

La primavera dell’Inter non è nuova nella specialità di sfornare talenti. Zaniolo è soltanto l’ultimo giovane a essere pronto a diventare un big acclamato. La società nerazzurra tramite il lavoro dei suoi scout, riesce sempre a trovare ragazzi interessanti da far crescere e modellare per poi lanciare gli stessi nel mondo dei grandi. Arrivato in prestito dal Parma per giocare con la primavera dell’Inter, Emerson Espinoza, centrocampista ecuadoriano, si è fatto notare per le sue qualità da centrocampista e il suo salto in prima squadra non è assolutamente da scartare.

Il contratto del classe 2001 scadrà questo giugno, quando farà ritorno nella città ducale. Con la Serie A ormai pronta a ripartire, sono sempre di più le voci dal Sud America che spingono il giovane alla corte di Antonio Conte, soprattutto visto il fitto calendario un po di energia fresca non farebbe male. Il suo agente Manuel Sierra, intercettato da Area Deportiva Fm, una radio ecuadoriana, ha chiarito la vicenda specificando: “La scorsa settimana il giocatore e l’Inter hanno fatto nuovi test fisici, non c’è alcuna conferma ufficiale che Emerson Espinoza andrà in prima squadra in questo momento. L’Inter ha molti giocatori nella prima squadra, bisognerà vedere la loro condizione atletica, siamo comunque molto emozionati, l’Inter è contenta di Emerson Espinoza, sanno quanto sia importante”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!