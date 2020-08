Vincere aiuta a vincere, è un’Inter che vuole tutto: dall’Europa League parte l’assalto allo scudetto

Vincere l’Europa League sarebbe il miglior biglietto da visita per l’Inter in vista del prossimo campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la competizione europea resta l’obiettivo primario ma l’attenzione in casa nerazzurra è rivolta anche alla prossima stagione.

L’Inter vuole tutto. La dirigenza sa che con la scommessa Pirlo la Juventus rischia di pagare qualcosa in campionato. Bisognerà sfruttare ogni minima occasione per colmare il gap, magari proprio con un nuovo trofeo in bacheca, rilanciando subito la sfida scudetto. L’Inter è chiamata a fare un nuovo step europeo per provare ad alzare un trofeo, sapendo che oggi nasce anche la squadra di domani.

