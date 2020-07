Inter, fattore Conte: 57 punti conquistati sulle rivali di Serie A. Milan e Napoli sprofondano

Per lo scudetto ogni discorso è rimandato ma l’Inter di Antonio Conte è chiamata, in questo finale di campionato, a difendere e mantenere il secondo posto in classifica. Un risultato che certificherebbe la crescita ottenuta quest’anno sotto la guida del tecnico nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport sono infatti 57 i punti fatti guadagnare da Conte ai nerazzurri. La relazione è con le altre big di Serie A: Juventus, Atalanta, Napoli, Roma, Lazio e Milan.

Prendendo i distacchi della classifica finale dello scorso torneo e l’attuale graduatoria, l’Inter ha guadagnato terreno su tutte, numeri alla mano, eccezion fatta per la Lazio (-9). La squadra nerazzurra ha mangiato punti alla Juventus capolista (14), al Napoli (addirittura 27), al Milan (15), alla Roma (9) e alla stessa Atalanta, un anno fa finita appaiata e oggi sotto di una lunghezza.

