Inter, fattore Sanchez: quattro volte da titolare e sempre decisivo. I numeri parlano chiaro

El Nino Maravilla è on fire. Alexis Sanchez, da quando è ripresa la stagione nerazzurra, si sta dimostrando un’arma fondamentale nello scacchiere tattico di Conte.

Dopo l’ottimo ingresso in campo contro il Parma domenica che ha portato poi alla rimonta nel finale, Conte lo ha premiato schierandolo titolare questa sera contro il Brescia.

Sono bastati pochi minuti per lasciare il segno. Prima l’assist per l’1-0 siglato da Young, poi il gol dagli undici metri per il 2-0. Come riportato da Opta, nelle quattro partite da titolare in questa Serie A, Alexis Sánchez ha sempre preso parte ad un gol (una rete, tre assist).

