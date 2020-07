Ferri su Eriksen: “Può cancellare tutti i dubbi. Differente da Bergkamp”

Una carriera in nerazzurro. Difensore dell’Inter dei record di Trapattoni. Riccardo Ferri ha espresso il suo parere sulla vicenda Eriksen ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il danese è al centro di critiche da settimane ormai. La ripresa del campionato doveva essere, secondo alcuni, il punto di svolta per il giocatore ex Tottenham, che però non è riuscito ad incidere ancora quanto ci si aspettava. Riccardo Ferri risponde così ad alcune domande:

Il paragone con Bergkamp – C’è una grossa differenza di base. Christian è arrivato a metà stagione, senza aver fatto la preparazione e oltretutto in una annata che si è interrotta per la pandemia. Dennis cominciò con noi dall’estate, ebbe tempo per conoscere l’ambiente, inserirsi e prepararsi al meglio. Eriksen si è ritrovato prima catapultato nella nuova squadra in corsa, poi a vivere questo momento di ansia per partite ravvicinate. A lui, come a utti gli altri, qualche alibi va dato.

Società e allenatori – Ora il danese è arrivato in una società ambiziosa, ma anche strutturata nel suo organigramma, che insegue traguardi importanti e che è alla continua ricerca di miglioramento nella propria rosa. Ha l’opportunità di fare parte di un progetto nuovo, che si sta costruendo.

Futuro altrove? – Se non incidi è normale che finisci col trovare meno spazio. Ha grandi possibilità e la stagione non è ancora finita, anzi. L’Inter può ancora inseguire il secondo posto. E poi non dimentichiamoci l’Europa League: Eriksen ha tante possibilità per cancellare i dubbi.

