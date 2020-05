Inter, aperte le nuove votazioni per la Hall of Fame: edizione speciale per il decennale del Triplete

Anche quest’anno 4 nuove leggende nerazzurre si preparano ad entrare potenzialmente nella Hall of Fame dell’Inter. Sull’onda del successo degli altri anni infatti il club nerazzurro ha confermato l’iniziativa anche per questo 2020, anno del decennale del Triplete; in onore di questo, tutti gli eroi di quella stagione magica saranno eleggibili.

Come ogni anno i candidati saranno scelti tra coloro che hanno almeno 60 presenze con la maglia dell’Inter, un titolo vinto con i nerazzurri e che si sono ritirati da almeno tre anni; la scelta starà poi ai tifosi che, come di consueto, attraverso il sito inter.it/HOF esprimeranno una preferenza per ruolo e decideranno chi entrerà di diritto nell’albo d’oro.

Di seguito i vincitori delle passate edizioni:

2018: Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo. Premio Speciale: Famiglia Moratti.

2019: Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza. Premio BUU: Astutillo Malgioglio.