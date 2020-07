Inter-Fiorentina, Antognoni, (Sky): “Chiesa e Castrovilli sono molto richiesti, ma vogliamo trattenerli”

Il dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato ai microfoni di Sky poco prima dell’inizio della sfida contro l’Inter, trasferta complicata in cui comunque la squadra toscana cercherà di conquistare punti. Con la salvezza matematica ormai in tasca, la squadra di Firenze, reduce da un paio di annate travagliate e sotto le aspettative, cercherà di togliersi soddisfazioni in questo rush finale.

Antognoni, ha dichiarato: “Sarà una partita aperta contro una squadra forte. Veniamo da un buon periodo e ci siamo salvati in anticipo, siamo tranquilli psicologicamente, ma giocare a San Siro è sempre bello”.

“Al momento abbiamo un allenatore e speriamo possa proseguire. Mancano solo 4 partite, vedremo cosa fare con Iachini, c’è ancora tempo per valutare. Questa è una annata particolare, non solo per il Covid, anche per l’ingresso della famiglia Commisso. Ovviamente il prossimo anno cercheremo di entrare in una competizione europea. Chiesa e Castrovilli? Se vuoi una squadra forte devi tenere i giocatori importanti. Sono molto richiesti ma dobbiamo cercare di trattenerli”

