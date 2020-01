Inter-Fiorentina, Barella: “Eriksen? Fuoriclasse assoluto, aspettiamo solo che faccia esplodere San Siro”

Successo importante quello centrato dai nerazzurri che staccano il pass per il passaggio del turno ed approdano in semifinale. L’Inter di Antonio Conte supera la Fiorentina grazie ai gol di Candreva e Barella ed affronterà il Napoli nel match di andata e ritorno del tabellone. Ai microfoni di Rai Sport, il match winner Nicolò Barella ha analizzato così la sfida di San Siro.

“Il gol? Ho visto la palla in aria e ci ho provato, trovando l’angolino. Devo imparare a fare quelli più facili (ride, ndr). Alla Coppa Italia ci teniamo, è una competizione importante e vogliamo arrivare fino in fondo come in tutto. Siamo contenti e ci godiamo la vittoria. E’ un periodo in cui dobbiamo dare ancora di più ed essere più fortunati in alcune circostanze, ma il cammino è lungo in campionato. All’Inter sta andando bene, sento la fiducia di tutti: siamo un bel gruppo e lottiamo per qualcosa di importante. Eriksen? E’ un fuoriclasse, un uomo importante per noi che ci aiuta ad alzare il livello. Aspettiamo faccia esplodere questo stadio”. Queste le dichiarazioni di Nicolò Barella rilasciate ai microfoni di Rai Sport: il match winner di San Siro trascina l’Inter in semifinale.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!