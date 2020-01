Inter-Fiorentina, Barella il migliore sui quotidiani: “Il gol un gioiello da esporre”

Spesso lo vedi correre in campo come un forsennato ad inseguire avversari e recuperare palloni, e pensi che queste siano le migliori doti di Nicolò Barella. Poi lo vedi anche fraseggiare, scattare, fornire assist ai compagni e realizzare reti al volo con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Insomma, il centrocampista sardo sa praticamente fare tutto, rendendosi un calciatore totale che a questa Inter negli ultimi mesi ha dato tanto, contribuendo da protagonista al salto di qualità fatto con Antonio Conte. Anche i quotidiani sportivi italiani sembrano essersi accorti della grande evoluzione dell’ex Cagliari, come vediamo da voti e giudizi sulla prestazione di ieri in cui da tutti è stato incoronato come migliore in campo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Gara totale, è tornato il giocatore pre infortunio. Detta i tempi, ha frequenza di gambe quasi eccessiva per i compagni. E il gol è un gioiello da esporre

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Li ha questi colpi, il ragazzo. Un capolavoro il destro volante che vale le semifinali.

TUTTOSPORT 7 – Pure nel primo tempo, nella pochezza generale, è di gran lunga il più ispirato. Ripresa da protagonista assoluto, con il gol che regala la semifinale all’Inter segnato con un gran destro al volo.

