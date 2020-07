Inter-Fiorentina, Biasin (Pressing): “Per i nerazzurri c’è stato un calo fisico. Eriksen? Spesso troppo isolato”

L’Inter esce dalla gara di San Siro con un pareggio. Contro la Fiorentina, infatti, la squadra di Conte non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0, complice anche un Terracciano in grande forma. Ai microfoni di Pressing è intervenuto Fabrizio Biasin la gara dei nerazzurri.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha mollato un po’ dal punto di vista fisico in questa fase della stagione. Una squadra che punta a vincere non può permettersi cali di questo tipo. Eriksen? Ha bisogno di un contorno all’altezza. A volte rimane troppo isolato e può incidere poco. Stasera mi è piaciuto Barella; ha giocato ad un certo livello d’intensità, come piace a Conte. Altri un po’ meno. Il rigore su Nicolò? Era netto. Si deve cambiare il protocollo, perché in questo modo ad ogni partita cambia in base a chi arbitra”.

