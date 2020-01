Inter-Fiorentina, Candreva come Lukaku: gol in tutte le competizioni stagionali

Il gol che sblocca il match di San Siro chiude il personalissimo cerchio di Antonio Candreva aperto direttamente alla prima giornata di campionato. Secondo quanto riportato infatti da Opta, l’esterno interista è l’unico calciatore della Beneamata, insieme a Romelu Lukaku, ad aver segnato almeno un gol in tutte e tre le competizioni affrontate in stagione dai nerazzurri.

Gol già alla prima giornata contro il Lecce per Candreva che ha esultato nuovamente contro il Parma lo scorso 26 ottobre. In Champions League invece è stato decisivo contro il Borussia Dortmund nella sfida giocata, ancora una volta, a San Siro. Quarto gol in stagione, tutti realizzati davanti al proprio pubblico e nelle tre competizioni disputate dall’Inter per Antonio Candreva che sta decidendo momentaneamente la sfida con la Fiorentina.



