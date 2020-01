Inter-Fiorentina, Candreva (Inter TV): “Modulo? Una cosa nuova. L’esultanza riguarda uno scherzo con Lautaro”

Rispettando le speranze di moltissimi tifosi accorsi questa sera a San Siro, nonostante un solo allenamento nelle gambe insieme alla squadra, Christian Eriksen ha immediatamente fatto il suo esordio in campo infiammando San Siro e contagiando un intero ambiente di energia positiva. Un boato, giunto al 66′, ha così accompagnato l’ingresso in campo del trequartista danese, annunciato ufficialmente come nuovo acquisto solo nella giornata di ieri e già buttato nella mischia da Antonio Conte.

Nel post partita, l’autore del primo gol Antonio Candreva è intervenuto ai microfoni di Inter TV. Le sue parole: “Abbiamo fatto un’ottima partita, ci tenevamo a passare il turno e da domani pensiamo al campionato che ci aspetta una trasferta dura e difficile. Esultanza? Con Lautaro scherziamo con la musica, una cosa che facevamo e me l’ha ricordata. Modulo? E’ una cosa nuova, ci sta avere difficoltà all’inizio, date anche dall’avversario che si abbassava tantissimo. Penso che abbiamo creato delle occasioni giuste. C’è da migliorare sempre, ma è un risultato che dà fiducia. Da domani si pensa al campionato.”



