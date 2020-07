Inter-Fiorentina, Cesari (Pressing): “Su Barella è calcio di rigore. Banti poteva chiamare Giacomelli al VAR”

Graziano Cesari, in diretta su Pressing su Italia 1, al termine di Inter-Fiorentina ha analizzato gli episodi della gara in moviola. Secondo l’ex arbitro, Giacomelli avrebbe dovuto consultare il Var sul contatto tra Barella e Castrovilli. Ecco le sue parole: “‘Castrovilli comincia prima a mantenere Barella. Tu devi permettere al giocatore di colpire il pallone e Castrovilli non lo fa. Il VAR non può intervenire perché non è chiaro ed evidente errore“.

“Banti doveva chiamare Giacomelli, poi decidi tu. Il rigore reclamato da Lautaro? Giacomelli doveva fermare il gioco perché Lukaku commette fallo, poi Lautaro colpisce il giocatore della Fiorentina, che sfiora la palla con la mano da terra, ma l’arbitro doveva fermare il gioco prima“.

