Inter-Fiorentina, Commisso: “Ci sta perdere contro questa Inter. San Siro tra gli stadi più belli”

Intercettato nella mixed zone di San Siro, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha analizzato ai microfoni di Rai Sport il ko della sua Viola contro l’Inter di Antonio Conte. La gara del Meazza, la gestione Iachini e la questione stadio tra le dichiarazioni del numero uno del club toscano.

“Ci sta che si può perdere contro questa grande squadra. Speriamo la scelta di Iachini sia stata azzeccata, ha la mia fiducia e la Fiorentina è tornata dove doveva essere. Stadio? Ne parlo anche agli altri: San Siro è tra i più belli d’Italia, forse dopo quello della Juventus. Qualcosa manca in Italia: la politica deve aiutarci ad investire in velocità”. Queste le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: sconfitta giusta secondo il numero uno della Viola, in attesa dei lavori decisivi per la questione stadio.



