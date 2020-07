Inter-Fiorentina, Conte (Inter Tv): “L’analisi della gara è positiva. Vogliamo arrivare quanto più in alto possibile”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato a Inter Tv al termine del match contro la Fiorentina pareggiato per 0-0. Ecco le parole del tecnico: “Noi dobbiamo essere bravi a fare un’analisi. L’analisi della gara è totalmente positiva, sempre in avanti, giusta pressione e nessuna paura di avere duelli. Abbiamo costruito tanto, una buona manovra e creato tante occasioni. Il loro portiere è stato bravissimo, a volte imprecisi noi e a volte il palo non ci ha fatto fare gol”.

“La smania di vincere ci ha fatto diventare imprecisi. I ragazzi erano delusi ed è positivo. Se lo sei vuol dire che hai qualcosa dentro che ti avvicina al discorso di mentalità vincente. De Vrij? Non dovrebbe essere niente di grave, si è spaventato ed ha preferito uscire. Non dimentichiamo Ranocchia che è entrato e ha fatto bene. Il lavoro sta pagando“.

“E’ inevitabile che ci deve essere delusione. Ogni partita deve essere giocata per vincerla. Questo deve essere il nostro obiettivo. Dobbiamo vincere attraverso gioco e intensità. E’ inevitabile che c’è voglia di arrivare quanto più in alto possibile. A me interessa chi arriva primo. Non è importante parlare di Champions, perché secondo, terzo e quarto, non cambia. Non ricordo squadre arrivate terze o quarte che sono rimaste impresse“.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi