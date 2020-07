Verso Inter-Fiorentina, le ultimissime sulle scelte di Conte: esclusione per Brozovic?

Mancano poco meno di due ore alla comunicazione ufficiale delle formazioni che Antonio Conte e Beppe Iachini manderanno in campo nel match di questa sera. Secondo le ultimissime che arrivano da San Siro raccolte da Sky Sport, in casa Inter potrebbero esserci delle sorprese rispetto a quanto circolato nel corso della giornata. Gagliardini, ad esempio, potrebbe essere schierato dal 1′ ancora una volta al fianco di Barella, a discapito di Brozovic che invece dovrebbe rifiatare.

Novità anche in difesa dove, oltre all’avvicendamento tra Godin e Bastoni, anche D’Ambrosio potrebbe scalare posizioni e superare Skriniar per un posto da titolare. Sulle fasce si va verso la conferma di Candreva e Young, mentre in avanti Lukaku è favorito rispetto a Lautaro Martinez per far coppia con lo scatenato Sanchez. Queste le ultimissime sulla formazione dell’Inter contro la Fiorentina:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Young: Eriksen; Lukaku, Sanchez.

