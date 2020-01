Inter-Fiorentina, Conte in conferenza: “Eriksen catapultato in campo. Mercato funzionale, ringrazio Politano e Lazaro”

Antonio Conte è intervenuto anche in conferenza stampa per analizzare la vittoria conquistata contro la Fiorentina nel quarto di finale di Coppa Italia: Mercato? Io non mi aspetto niente, penso che abbiamo operato in maniera intelligente e funzionale al miglioramento della rosa e l’obiettivo è stato centrato visti Moses, Young ed Eriksen. Il resto è giusto che la società parli con me di alcune cose. Cercheremo di fare del nostro meglio come abbiamo fatto fino adesso: abbiamo fatto un mercato funzionale. “Eriksen non può fare la punta, a livello di centrocampo può fare tutti i ruoli. Ma la punta proprio no, al massimo il trequartista e la seconda punta. Ho dato un giudizio tecnico. Voglio ringraziare Politano e Lazaro per la loro professionalità, sono stati ragazzi che si sono messi a disposizione con educazione. Li volevo ringraziare perché è giusto così”.

L’acquisto di Eriksen: “Partiamo dal fatto che lui si è allenato con noi solamente ieri, oggi l’ho catapultato in campo, una cosa che io non ho mai fatto perché i nuovi giocatori devono entrare dentro la nostra idea di calcio. Oggi, per tantissime cose, abbiamo improvvisato visto che abbiamo giocato con un sistema preparato ieri. Ho saputo dell’indisponibilità di Sensi e Borja al campo, avevamo solo due centrocampisti. Questa situazione con Eriksen trequartista potrà tornarci utile; lui è anche interno sinistro, può giocare nei due centrocampisti. E’ uno intelligente, vede il gioco, ha senso della posizione. Detto questo, da domani capirà i movimenti”.

La prestazione di Barella: “E’ un giocatore eclettico, oggi ha fatto bene davanti alla difesa perché ha schermato bene ed è riuscito a far partire l’azione nella giusta maniera. Sta tornando ai livelli di performance di inizio anno, sta entrando in forma con il passare delle partite. Lui davanti alla difesa è una situazione che ci potrà tornare comoda in futuro”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!