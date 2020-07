Inter-Fiorentina, Conte: “Il secondo posto mi interessa poco. La storia la scrive chi vince, gli altri la leggono”

L’Inter non va oltre il pari contro una buona Fiorentina. La gara di San Siro poteva essere l’occasione per ritornare al secondo posto, dopo il momentaneo sorpasso dell’Atalanta. Gli uomini di Antonio Conte hanno trovato di fronte un ottimo Terracciano, che ha salvato il risultato in più occasioni. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico leccese, commentando la prestazione dei nerazzurri.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha sempre cercato di fare la partita, fin dal primo minuto. Abbiamo creato occasioni da gol ed è stato bravo il portiere. Abbiamo preso anche due pali. La gara è stata buona, giocata con intensità ad alti ritmi. La Fiorentina tutto sommato si è difesa. Dispiace per i ragazzi, volevano il successo. E’ un peccato, perché in alcuni momenti semini tanto e raccogli poco”.

DIFESA – “Faccio difficoltà a parlare dei singoli. Godin ha fatto una buona gara, come i suoi compagni di reparto. Oggi è difficile pensare a qualcuno che abbia giocato sottotono. I ragazzi ci hanno messo l’anima”.

CLASSIFICA – “E’ importante arrivare sempre più in alto possibile. I ragazzi lo sanno, è questo l’obiettivo. Il secondo posto, però, rimane comunque il primo dei perdenti, la storia la scrive chi vince. Sinceramente arrivare secondo non mi cambia la vita ed è giusto così. Conta vincere.

