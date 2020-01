Inter-Fiorentina, Conte schiera il trequartista: mossa pro-Eriksen?

Scelta sorprendente quella di Antonio Conte, in attesa di vedere quale sarà poi lo schieramento e l’esito in campo. Come annunciato sul sito ufficiale dell’Inter nella comunicazione delle formazioni ufficiali, i nerazzurri questa sera scenderanno in campo con una veste tattica inedita. Rispetto al classico 3-5-2 utilizzato dal tecnico leccese in questa stagione, contro la Fiorentina Conte inaugura il 3-4-1-2.

Nel nuovo sistema, spicca ovviamente la figura del trequartista, che questa sera dovrebbe essere interpretato con ogni probabilità tra Alexis Sanchez, più adatto per caratteristiche rispetto a Lukaku e Lautaro. In futuro, però, qualora questo modulo dovesse essere confermato, in quella posizione verrebbe utilizzato ovviamente il nuovo acquisto Christian Eriksen, trequartista puro. Il calciatore danese sa anche disimpegnarsi molto bene nel ruolo di interno da centrocampo, ma la scelta adottata da Conte questa sera lascia intendere una possibile agevolazione tattica per l’ex Tottenham.



