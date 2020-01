Inter-Fiorentina, Conte (Rai): ”Vogliamo arrivare in fondo su tutti i fronti. Eriksen? Giocatore importante per noi. Barella…”

Dopo la vittoria ai danni della Fiorentina nel quarto di finale di Coppa Italia, Antonio Conte si è concesso ai microfoni della Rai per analizzare la prestazione della sua squadra: “Per quello che abbiamo creato, credo sia una vittoria meritata. Siamo contenti di aver passato il turno e di essere arrivati in semifinale. Affronteremo una grande squadra come il Napoli, vogliamo andare avanti in tutte le competizioni perché abbiamo voglia di giocarcela su tutti i fronti”.

Le ultime prestazioni: “Nella partita secca bisogna vincere per andare avanti. I pareggi? Ci possono stare, contro il Cagliari abbiamo avuto tantissime occasioni per ammazzare il match. Così come oggi, poi succede che un calcio piazzato o un tiro deviato da 30 metri può cambiare le sorti del match”.

Emergenza infortuni ed Eriksen: “Dobbiamo recuperare qualche giocatore, oggi per via di problemi che spero siano minori, eravamo a centrocampo con i soli Vecino e Barella. Abbiamo forzato l’ingresso di Eriksen, ha dimostrato già le sue qualità. E’ un giocatore importante che ci alza il livello di esperienza e qualità. Mi auguro solo di recuperare un paio di giocatori in mezzo al campo, siamo in difficoltà. Eriksen attaccante? E’ duttile, ha propensione all’ultimo passaggio e al gol. E’ molto intelligente, vede il gioco e riesce sempre a farsi trovare nella zona giusta del campo. Può giocare in diverse zone del campo”.

La prestazione di Barella: “Sta crescendo, aveva bisogno di ritrovare il ritmo gara dopo il brutto infortunio. Oggi ha fatto un’ottima partita, sia nel centrocampo a 2 sia quando lo abbiamo messo davanti alla difesa. E’ intelligente, ha grande forza e qualità anche con il tiro di distanza”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!