Inter-Fiorentina, i convocati di Iachini: due assenze pesanti

Mancano poco più di 24 ore alla sfida che domani sera avrà luogo dalle 21.45 a San Siro tra Inter e Fiorentina. I viola arrivano da un ottimo momento, con 5 risultati utili consecutivi in campionato di cui 3 vittorie e 2 pareggi. La formazione di Antonio Conte, invece, affronterà la squadra di Iachini dopo il pareggio per certi aspetti deludente dell’Olimpico contro la Roma, sebbene le tante polemiche arbitrali per alcuni episodi chiave durante la partita e quelle legate al calendario fortemente contestato dallo stesso tecnico leccese.

Vediamo l’elenco completo dei convocati appena diramato dalla Fiorentina: Agudelo, Badelj, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Chiorra, Cutrone, Dalbert, Duncan, Ghezzal, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.

Confermate le assenze illustri dell’ex centrocampista nerazzurro Marco Benassi e del portiere titolare di viola Bartłomiej Drągowski. Soprattutto quest’ultima potrebbe avere dei riflessi determinanti ai fini dell’incontro con l’Inter.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<