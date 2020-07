Inter-Fiorentina, D’Ambrosio (Inter TV): “Giochiamo sempre per i 3 punti. Le 200 presenze? Ora voglio un trofeo”

Per tornare a guadagnare terreno in vista della corsa al secondo posto che vede l’Inter protagonista insieme ad Atalanta e Lazio, la formazione di Antonio Conte questa sera contro la Fiorentina ha necessariamente bisogno di tornare alla vittoria. Dopo il pareggio ottenuto all’Olimpico la scorsa giornata contro la Roma in extremis, grazie al rigore trasformato sul finale da Romelu Lukaku, ai nerazzurri serve una reazione soprattutto sul piano delle motivazioni contro una formazione particolarmente in salute come quella allenata da Beppe Iachini.

All’arrivo delle squadre presso lo stadio, ai microfoni di Inter TV è intervenuto Danilo D’Ambrosio, questa sera alla presenza numero 201 in maglia nerazzurra. Queste sono state le sue impressioni sulla gara: “Champions già conquistata? A prescindere da quest’obiettivo raggiunto scendiamo sempre in campo per ottenere i tre punti. Fiorentina? Mi aspetto una squadra organizzata, che nelle ultime partite ha fatto buone prestazioni. Sono salvi aritmeticamente, proveranno a giocare con una testa più libera e dovremo prestare più attenzione. Le 200 presenze? Riconoscimento importante perché è stato raggiunto con una maglia gloriosa e vincente. Spero che nei prossimi traguardi ci siano dei trofei”.

