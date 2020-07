Inter-Fiorentina, designato l’arbitro Giacomelli: i precedenti con le due squadre

In seguito alle polemiche dopo la direzione arbitrale di Roma che ha messo sotto accusa Di Bello, in vista di Inter-Fiorentina l’Aia ha indicato Piero Giacomelli come arbitro dell’incontro. Un match che nella scorsa stagione, nella sfida di Firenze, aveva suscitato parecchie polemiche in seguito ad un rigore ‘regalato’ ai viola da Abisso, che difatti da quel giorno non ha più incrociato i nerazzurri sul campo.

Insieme al fischietto triestino, vi saranno gli assistenti Fiorito e Villa, accompagnati da Doveri come quarto uomo. Al Var invece l’esperienza di Banti, coadiuvato dall’Avar Schenone. Per quanto riguarda i precedenti, va detto che sarà la nona occasione in cui Giacomelli arbitrerà l’Inter sul rettangolo verde, mentre con la Fiorentina sarà il 18esimo incrocio assoluto, ma non ha mai diretto una sfida diretta tra nerazzurri e viola.

Il bilancio con la formazione di Antonio Conte è piuttosto neutro, visto che nelle precedenti nove occasioni l’Inter ha guadagnato 3 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta. Equilibrato anche il bilancio della Fiorentina che nelle 17 partite in cui è stato Giacomelli ad arbitrare un proprio match, ha collezionato 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

