Inter-Fiorentina, Eriksen confermato in panchina. Affaticamento per Sensi, c’è Vecino

Subito convocato Christian Eriksen, ad un giorno dal suo arrivo ufficiale all’Inter. Il trequartista danese, come confermato dalle immagini appena postate dall’Inter sui propri social dagli spogliatoi di San Siro, andrà regolarmente in panchina con la nuova maglia numero 24. Da valutare, invece, le condizioni di Stefano Sensi che a causa di un affaticamento muscolare potrebbe addirittura non essere disponibile.

Come confermato da Sky Sport 24, Matias Vecino – che rimarrà all’Inter fino al prossimo giugno dopo i confronti avuti con Antonio Conte – partirà dal primo minuto al fianco di Borja Valero e Nicolò Barella. Ci sono dunque diverse possibilità di vedere Eriksen già in questo secondo tempo. Ovviamente sarà importante pure l’andazzo della gara e gli eventuali calcoli a partita in corso di Conte in vista del match di Udine in campionato.



