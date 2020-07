Inter-Fiorentina, Eriksen diventa un caso: come cambia il voto sui quotidiani

Sin dal suo arrivo in Italia Christian Eriksen non ha fatto che dividere tifosi ed opinione pubblica, tra coloro che ritengono normale un periodo di adattamento al calcio italiano e che non hanno giudicato comunque negativamente il suo impatto in Serie A, e tra un’altra fetta considerevole di sportivi che invece lo ha già bollato come un vero e proprio flop. Anche nella partita di ieri tra Inter e Fiorentina, ad esempio, il trequartista danese ha diviso i principali quotidiani sportivi italiani nel giudizio sulla sua prestazione: passando dalla sufficienza piena con tanto di complimenti per alcune giocate importanti, ad un’insufficienza e il titolo di peggiore in campo. Qui in basso voti e giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Nel primo tempo l’interpretazione è più che positiva, serve un pallone magistrale per la testa di Lukaku. Nella ripresa abbassa la tensione e i compagni lo trovano di meno.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Un lampo accecante il cross per il colpo di testa sul palo di Lukaku, ma per il resto si fa notare solo quando va a battere i calci d’angolo. Nel secondo tempo scompare.

TUTTOSPORT 6 – Galleggia tra le linee grazie anche alla corazza che Conte gli costruisce alle spalle con Gagliardini e Barella. L’assist che porta al palo di Lukaku è un diamante, poco dopo tenta il bis ma la palla non passa. Pur senza stupire con effetti speciali, si inizia a intravedere perché il club voglia che l’Inter sia costruita intorno a lui.

PASSIONEINTER 5 – Gara ad intermittenza. Comincia bene proponendosi ed entrando nel vivo di molte azioni, ma col passare del tempo, già nella prima frazione, scompare piano piano.

