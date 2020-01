Inter-Fiorentina, Eriksen verso la convocazione. Possibile chance a partita in corso

Sebbene dal suo arrivo annunciato nella giornata di ieri abbia svolto il solo allenamento pomeridiano, Christian Eriksen potrebbe già essere convocato questa sera nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina per la sua prima gara ufficiale in maglia Inter. Il trequartista danese, che a quel punto partirebbe dalla panchina, potrebbe anche avere una piccola chance di presentarsi dinnanzi al suo nuovo pubblico a partita in corso.

Chiaro che serviranno diversi giorni prima di disciplinarlo tatticamente alle idee di gioco che Antonio Conte sviluppa con la squadra dalle prime settimane di luglio. Ma un calciatore dotato della classe del danese, non avrebbe comunque difficoltà a subentrare a partita in corso e scatenare l’entusiasmo positivo della tifoseria nerazzurra. Come ribadito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, tanto dipenderà da come andrà il match e ovviamente dalle decisioni di Conte, che valuterà anche in base ai progetti per Udine.



