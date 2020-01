Inter-Fiorentina, Godin (Inter TV): “Siamo sulla strada giusta, lavoriamo tanto in allenamento sulla difesa”

Una prestazione convincente soprattutto nel secondo quella offerta dall’Inter stasera nei quarti di finale di Coppa Italia contro un’ostica Fiorentina. La squadra di Antonio Conte raggiunge in semifinale il Napoli grazie alle reti di Candreva nel primo tempo e di Nicolò Barella nel secondo, pochi secondi dopo l’esordio di Eriksen.

Al termine del match ai microfoni di Inter Tv ha parlato Diego Godin : “Abbiamo giocato con tre attaccanti e con un modulo provato poco. Siamo entrati pian piano in fiducia contro una Fiorentina chiusa e siamo riusciti a vincere. Il cammino è quello giusto anche per creare e finalizzare gol del genere. Ci sono tante ore di lavoro in allenamento sia per la fase offensiva che quella difensiva. Sono contento per tutto il lavoro della difesa e questo è il cammino giusto”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!