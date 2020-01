Inter-Fiorentina, Iachini: “Fatto un ottimo primo tempo. Puniti da un gran gol di Barella”

Sconfitto da un gran colpo al volo di Nicolò Barella che ha sancito il 2-1 per i nerazzurri contro la sua Fiorentina, il tecnico della Viola Beppe Iachini ha analizzato ai microfoni di Rai Sport il ko in Coppa Italia.

“Ce la siamo giocata con tanti ragazzi giovani alla prima esperienza con queste partite. La squadra ha fatto bene sul piano difensivo contro l’Inter ma dovevamo forzare meno. Abbiamo perso troppi palloni, poi nella ripresa siamo ripartiti giusti. Fatto un ottimo secondo tempo: non siamo stati bravi a concretizzare nel secondo tempo ma il nostro spirito è stato sempre alto. Poi è arrivato il gol di Barella: sono ottimi giocatori che possono trovare sempre la zampata vincente. Però restiamo contenti della prestazione. Mercato? Sono già concentrato sulla prossima partita, abbiamo un impegno importante fra tre giorni”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina, amareggiato per il ko dei suoi contro l’Inter in Coppa Italia.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!