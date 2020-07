Verso Inter-Fiorentina, Iachini: “Nostro percorso ok, ora continuità ai risultati. Contro l’Inter servirà qualità”

La Fiorentina è salva, e – sulla carta – ai viola potrebbe andare bene così. Ma il campionato, è chiaro, va onorato sempre: e poi scalare qualche posizione, anche per il bilancio, non è cosa che una società disprezzi così facilmente. E’ un po’ questo il riassunto delle parole del tecnico viola Beppe Iachini al sito ufficiale del club, in vista della gara di domani sera contro l’Inter: “Vogliamo dare continuità al percorso nonostante le energie siano quelle che sono – ha dichiarato – Ma vale per tutti, non è un alibi. Vedremo tra i ragazzi chi ha recuperato di più e faremo le scelte adeguate, l’Inter è una grandissima squadra di qualità con un ottimo allenatore e grandi individualità. Ci vorrà atteggiamento, qualità”.

Il tecnico viola ha poi tracciato un bilancio sulla stagione che va concludendosi: “Siamo soddisfatti perché il percorso di lavoro si sta sviluppando in maniera giusta – ha continuato – I ragazzi sono cresciuti tutti, era normale dopo il lungo stop che si potessero avere dei problemini. Andiamo avanti cercando di dare continuità alle prestazioni. Dalla ripresa, siamo la migliore difesa del campionato, tiriamo spesso in porta anche se con poca efficacia. Obiettivi? Dare continuità ai risultati, facendo il possibile. Cercando di verificare le crescite, per ora e il prosieguo del futuro della Fiorentina”.

Infine, una riflessione sugli stimoli in un momento in cui l’obiettivo stagionale della Fiorentina – la salvezza – pare essere stato raggiunto: “Bisogna trovarli sempre, si è professionisti. L’attaccamento dei tifosi, della società lo sono. Ho parlato coi ragazzi, bisogna avere l’atteggiamento giusto da inizio a fine: il risultato è figlio del campo ma dobbiamo scendere in campo con la solita mentalità”, ha concluso.

