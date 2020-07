Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: Brozovic e Skriniar restano fuori! Nuova chance per Eriksen

Sono state comunicate da pochissimi istanti le formazioni ufficiali in vista di Inter-Fiorentina da Antonio Conte e Beppe Iachini. I viola, dopo due vittorie consecutive, fanno visita dei nerazzurri a San Siro, a loro volta reduci invece dal pareggio esterno contro la Roma nello scorso turno. Nonostante la lotta scudetto sia ormai nettamente indirizzata in favore della Juventus dopo il successo sulla Lazio di lunedì sera, l’Inter cerca comunque i tre punti per blindare il secondo posto e tenere Lazio e Atalanta a debita distanza.

INTER-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku,7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj, 88 Duncan, 29 Dalbert; 63 Cutrone, 7 Ribery.

A disposizione: 33 Brancolini, 3 Igor, 9 Kouamé, 11 Sottil, 17 Ceccherini, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 21 Lirola, 25 Chiesa, 28 Vlahovic, 78 Pulgar, 93 Terzic.

Allenatore: Beppe Iachini.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Fiorito, Villa.

Quarto Uomo: Doveri.

VAR e Assistente VAR: Banti, Schenone.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<