Inter-Fiorentina, le ultime sulle probabili formazioni: Borja Valero in vantaggio su Eriksen

Dopo il pareggio contro la Roma, l’Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina nella gara valida per la 35esima giornata, in programma alle ore 21.45 di mercoledì 22 luglio. In vista del match, Antonio Conte si prepara a schierare la migliori formazione per portare a casa i tre punti, in attesa della prossima sessione di mercato per rinforzare la squadra. Per la gara contro la viola, l’Inter dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2.

In porta spazio ad Handanovic con Skriniar, De Vrij e Godin in difesa. A centrocampo spazio a Barella e Brozovic, con Moses e Biraghi sulle fasce. Borja Valero dovrebbe partire titolare al posto di Eriksen, alle spalle di Lukaku e Sanchez, con Lautaro Martinez in panchina.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. All.Conte.

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All.Iachini.

