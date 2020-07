Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina: cambia la difesa, rifiata Brozovic? Novità Eriksen

Questa sera l’Inter di Antonio Conte ospita a San Siro la Fiorentina di Beppe Iachini. La squadra nerazzurra, dopo il 2-2 rimediato all’Olimpico contro la Roma, è chiamata ad una vittoria per riprendersi il secondo posto in classifica.

Sarà ancora una volta 3-4-1-2 ma come riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbero esserci importanti novità di formazione. Davanti ad Handanovic possibile turno di riposo per Skriniar e Bastoni, al fianco di De Vrij potrebbero esserci D’Ambrosio e Godin.

A centrocampo potrebbe rifiatare Brozovic, Barella è in vantaggio su Gagliardini per una maglia da titolare con Borja Valero. Candreva e Young sulle fasce, Eriksen in campo dal 1′ alle spalle di Lukaku-Sanchez.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

