Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina: Eriksen e Lautaro out! Fasce rivoluzionate

L’Inter di Antonio Conte torna subito in campo, ospitando domani sera a San Siro la Fiorentina di Beppe Iachini. La squadra nerazzurra è chiamata in questo finale di stagione a combattere per aggiudicarsi il secondo posto in classifica, dopo aver ottenuto matematicamente il pass per la Champions League 2020/2021.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte effettuerà alcuni cambi di formazione. Davanti ad Handanovic, al fianco di De Vrij e Skriniar, ci potrebbe essere Diego Godin e non Bastoni. A centrocampo confermati Brozovic e Barella, sulle corsie esterne Biraghi e Moses. Borja Valero favorito su Eriksen per una maglia da titolare alle spalle del tandem Sanchez-Lukaku: Lautaro potrebbe rifiatare.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery

