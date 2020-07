Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Eriksen c’è, tre big in panchina

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, gara valida per la 35° giornata di Serie A ed in programma alle 21:45. I nerazzurri tenteranno di rimandare per almeno un’altra settimana la festa scudetto della Juventus, e per farlo dovranno cercare di portare a casa i 3 punti, anche per tornare al secondo posto. In occasione del match di questa sera potrebbe esserci un leggerno turnover tra gli uomini di Antonio Conte. Potrebbero riposare infatti Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, mentre torna Eriksen dal primo minuto.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Godin; Candreva, Brozovic, Barella, Young: Eriksen; Lukaku, Sanchez. A disposizione: Padelli, Bastoni, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Asamoah, Moses, Gagliardini, Agoumè, Borja Valero, L.Martinez, Esposito. Allenatore: Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. A disposizione: Brancolini, Venuti, Igor, Ceccherini, Lirola, Badelj, Agudelo, Ghezzal, Sottil, Kouame, Vlahovic, Chiorra. Allenatore: Iachini

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<