Inter-Fiorentina, Ranocchia (Inter TV): “Punti persi per demeriti nostri. Eriksen? Dimostrerà il talento in campo”

Dopo i tre pareggi consecutivi in campionato, per l’Inter la Coppa Italia si presenta come l’immediata opportunità di riscatto. Innanzitutto per uscire da una situazione che potrebbe generare inutili allarmismi. In secondo luogo, per lanciare l’ennesimo segnale alla Juventus, dimostrando di avere a disposizione una rosa molto competitiva in tutte le competizioni. Prima di poter approdare in semifinale, però, c’è l’ostacolo Fiorentina: una squadra in forma e sicuramente tosta da affrontare.

Dagli spogliatoi, poco prima del riscaldamento, Andrea Ranocchia ha parlato dell’incontro: “Sì, abbiamo raccolto meno ultimamente, ma i risultati son sempre giusti. Se non li abbiamo è per demerito nostro, stasera abbiamo l’obbligo di vincere e passare il turno. Non dobbiamo correre il rischio che sarà facile la partita, dovremo essere pronti a tutte le situazioni. Sensazioni su Eriksen? Si è allenato solo ieri con noi, parla il suo passato per il suo talento. Il resto lo dimostrerà in campo con questa maglia”.



