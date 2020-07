Inter-Fiorentina, Ranocchia (Inter TV): “Stiamo crescendo a tratti, ma non è sufficiente. Sempre pronto ad aiutare la squadra”

L’Inter esce dalla gara di San Siro con un punto. Gli uomini di Antonio Conte non sono riusciti a superare una buona Fiorentina, grazie anche alla prestazione del suo portiere Terracciano. I nerazzurri occupano quindi il terzo posto in classifica, a una lunghezza dall’Atalanta. Ai microfoni di Inter TV è intervenuto Andrea Ranocchia, commentando la prestazione della propria squadra.

Queste le sue parole: “Sono sempre pronto a dare il mio contributo alla squadra. C’è molto rammarico per il risultato, abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a sbloccarla. C’è da crescere ancora tanto, i punti dalla Juventus sono ancora molti. Quest’anno siamo cresciuti, ma la strada è ancora lunga. Ogni anno cambiano tante cose, Conte sta cercando di inculcarci una mentalità vincente. L’obiettivo è di alzare l’asticella partita dopo partita e ci stiamo riuscendo a tratti, ma non basta. Quest’anno è un anno particolare, non solo per noi ma per tutti”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<