Inter-Fiorentina, San Siro risponde presente anche in coppa: il dato sugli spettatori

Entusiasmo alle stelle a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Di fronte Inter e Fiorentina, in campo per l’ultimo posto disponibile per le semifinali, con il Napoli già qualificato ed in attesa di nerazzurri o viola. Una delle settimane più calde della stagione interista, con il colpo Eriksen ufficializzato e con le cessioni di Gabigol e Politano rispettivamente a Flamengo e Napoli.

Sono infatti 51.431 gli spettatori presenti sulle gradinate di San Siro. Sorrisi ed emozioni per la formazione di Conte, in campo con il tridente per provare a scardinare la difesa costruita da Iachini. Risposta ancora una volta decisa ed importante quella del pubblico interista che illuminerà gli spalti del Meazza.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!