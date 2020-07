Inter-Fiorentina, SportMediaset sulle scelte di Conte: “Stasera in panchina i prossimi ad andarsene?”

Le scelte tattiche di Antonio Conte in vista di Inter-Fiorentina fanno riflettere SportMediaset. Secondo il programma, infatti, il tecnico interista avrebbe ‘casualmente’ scelto di tenere in panchina quelli che potrebbero essere i prossimi a lasciare il club. Non si tratta di Christian Eriksen, bensì di Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Uno o due di questi, secondo l’emittente, potrebbero infatti salutare per fare posto ad un top player in entrata.

Il sogno resta quello di N’Golo Kanté, tuttocampista del Chelsea che farebbe davvero al caso di Conte. In attesa del mercato, però, questa sera per l’Inter è tempo di tornare a vincere per controsorpassare l’Atalanta e cercare di blindare nuovamente il secondo posto in classifica.

