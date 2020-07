Inter-Fiorentina, Terracciano al termine dei primi 45′: “In queste gare serve qualcosa in più a livello caratteriale”

Una perfetta parità tra Inter e Fiorentina al termine dei primi 45 minuti. Uno dei protagonisti della gara è stato sicuramente Pietro Terracciano, grazie ad un paio di interventi degni di nota che hanno salvato il risultato. A fine primo tempo è intervenuto ai microfoni di Sky, commentando la prima frazione di gara.

Ecco le sue parole: “Per affrontare squadra come l’Inter si deve mettere mettere in campo qualcosa in più a livello caratteriale. Speriamo nel secondo tempo di metterli in difficoltà. L’atteggiamento della Fiorentina è quello giusto, dobbiamo continuare a lottare ed essere più incisivi nelle ripartenze e nel reparto offensivo”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<