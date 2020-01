Inter-Fiorentina, Vlahovic (Rai Sport): “Oggi è gara importante, per noi la Coppa Italia è un obiettivo”

Inter e Fiorentina stanno per scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. A presentare la gara ai microfoni di Rai Sport ci ha pensato l’attaccante viola Dusan Vlahovic.

Ecco le sue parole: “Oggi è una gara importante, vale molto per noi e vogliamo fare bene. Con l’Inter è iniziato tutto per me ed è sempre un gran piacere tornare a San Siro. Iachini? Con lui abbiamo tirato fuori la grinta che ci mancava in passato. La Coppa Italia? Per noi è un obiettivo”.



