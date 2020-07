Inter-Fiorentina, Godin (Inter TV): “E’ mancato solo il gol. Europa League? Conosco la strada per arrivare in finale”

Finisce a reti inviolate le gara tra Inter a Fiorentina. Una perfetta parità che serve a poco ai nerazzurri dal punto di vista della classifica. Nel post partita è intervenuto Diego Godin ai microfoni di Inter TV, commentando la prestazione della propria squadra.

Ecco le sue parole: “Stasera è mancato il gol. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, dispiace non averlo fatto. Ora dobbiamo guardare al Genoa e cercare di vincere tutte le partite che restano. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno con intensità e scendere in campo sempre per vincere. Lo Scudetto è praticamente impossibile, ma dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi. Poi si penserà all’Europa League. Cosa manca all’Inter? Conosco la strada per arrivare ad una finale e vincerla, dobbiamo avere la voglia di vincere l’Europa League e arrivarci con buone sensazioni. Vincere porta a vincere”.

