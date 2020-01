Inter-Fiorentina, Young convince ancora i quotidiani: “Gioca d’esperienza, ha il fiuto per il cross”

E’ stato un impatto decisamente positivo quello di Ashley Young alle prime due uscite in maglia nerazzurra. Il nuovo esterno a tutta fascia dell’Inter, dopo l’ottima prestazione grazie anche all’assist servito contro il Cagliari, ieri sera si è reso protagonista di una buona gara nella vittoria contro la Fiorentina. I più scettici, dunque, dovranno ricredersi, perché ancora una volta sembra che Antonio Conte ci abbia visto giusto. Ecco come i principali quotidiani sportivi italiani hanno giudicato la partita dell’ex Manchester United:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Gioca d’esperienza, il rientro col destro non è quasi mai banale (vedi cross per Vecino). Garanzia di qualità, anche a ritmi non elevatissimi.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Si è inserito in pochissimo tempo, ha il fiuto per il cross. Ottimo quello per Vecino.

TUTTOSPORT 6 – È stato preso per giocare a sinistra ma, essendo destro naturale, rientra sempre sul piede dove è più a suo agio. Però se la cava con l’esperienza. E c’è qualità nei suoi cross.

