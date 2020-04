Inter, Frey non ha dubbi: “Handanovic il più costante in A da sei o sette anni”

Nel corso di una diretta Instagram con il conduttore Pierluigi Pardo, l’ex portiere nerazzurro Sebastien Frey ha tracciato un po’ il punto della situazione portieri in merito alla Serie A, parlando nello specifico anche del capitano dell’Inter Samir Handanovic.

“Handanovic per me in Italia – ha raccontato Frey – negli ultimi sei o sette anni è il portiere più costante di tutti, lo metto in cima a tutti da capitano dell’Inter. Donnarumma ha avuto un piccolo calo ma è tornato sui suoi livelli e sono contento, si vede che è molto sereno. Con le qualità che ha, può fare sempre la differenza”. Questo il pensiero dell’ex portiere interista, da sempre legato ai colori nerazzurri e protagonista a fasi alterne con la maglia della Beneamata. Handanovic davanti a tutti in Italia secondo Frey.

