Inter-Genoa, il commovente abbraccio di Esposito alla madre dopo il gol

Una grande Inter si regala per Natale una vittoria spettacolare contro il Genoa per 4-0 e chiude il 2019 in testa alla classifica a pari punti con la Juventus. Numeri da record per Antonio Conte a pochi mesi dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra, per una prima parte di stagione sicuramente al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Questa sera, nonostante le tante assenze ed un momento che poteva rendersi complicato, la compattezza ed il carattere di squadra hanno consentito un successo molto ampio.

Uno dei protagonisti della serata, Sebastiano Esposito, dopo aver esordito dal primo minuto con la maglia dell’Inter in Serie A, è riuscito a trovare pure la prima rete assoluta grazie al rigore trasformato magistralmente nel secondo tempo. Subito dopo la marcatura, il pensiero del giovane attaccante in lacrime è andato subito alla famiglia. Come si può vedere dalla foto in basso, ecco il toccante abbraccio ed il bacio di Esposito alla madre:

