Inter-Genoa, riflettori dei quotidiani su Borja Valero: nuovo faro nerazzurro grazie al metodo Conte

Il gol alla sua ex Fiorentina e le lezioni di calcio da regista vero hanno riacceso i riflettori su un calciatore apparentemente ai margini del progetto Inter. Contro il Genoa però altra prova da master class di Borja Valero. Preciso, attento e puntuale in mezzo per un voto che va ben oltre la sufficienza piena. Rinato grazie al metodo Conte, anche i giornali hanno scelto di premiare il nuovo corso dello spagnolo. Diamo un’occhiata ai voti ed ai giudizi dei tre quotidiani sportivi su Borja Valero.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Brozovic non c’è, Borja riprende il volante e l’Inter si lascia guidare dalla logica e dal dinamismo di questo regista quasi 35enne”

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Sempre nel vivo, spesso a un tocco. Sbrigativo, con gli occhi spalancati alla ricerca della soluzione giusta”

TUTTOSPORT 6,5 – “Da tempo non stava così bene fisicamente (merito di Conte e del suo staff), come prova la costante ricerca del pressing sui portatori di palla avversari. Ordinato in regia dove non fa sentire la mancanza di Brozovic”