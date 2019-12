Inter-Genoa, Conte (Inter TV): “Un gruppo che mette davanti il “noi”, ringrazio tutti”

Una vittoria tonda ed importante per chiudere questo 2019: l’Inter batte 4-0 il Genoa dell’ex Thiago Motta e torna in testa alla classifica. Ai microfoni di Inter TV si presenta un più che soddisfatto Antonio Conte per commentare il match: “C’era voglia di finire nel migliore dei modi questi 5 mesi in cui abbiamo iniziato questo percorso. I ragazzi sono stati bravi, in una situazione molto problematica. Sono molto contento perché nelle difficoltà si sono tutti responsabilizzati. Gagliardini non era al 100% e si è messo a disposizione, lo stesso Vecino. Anche Borja era uscito con un problemino a Firenze. Questi giocatori antepongono il noi all’io e sono felice. Abbiamo reso facile una partita difficile con la prestazione”.

GRUPPO IMPORTANTE – “Ormai i ragazzi conoscono lo spartito, cambiano gli interpreti ma la musica è quella. Con il passare del tempo si lavora e si migliora sui dettagli, però i ragazzi conoscono tutto quello che dobbiamo fare. A volte lo facciamo bene, altre meno. Sono contento che nonostante le difficoltà di questi mesi oggi stiamo parlando di 42 punti nonostante due pareggi con Roma e Fiorentina in cui meritavamo la vittoria. Dispiace per la Champions perché il gruppo ha fatto vedere di potersela giocare e meritava di più. Prendiamo e portiamo le cose positive”.

SENSI – “Contento di averlo a disposizione, il ragazzo ha grandi qualità tecniche oltre che umane. Ci è mancato perché sono due mesi che era fuori. Ha sofferto e noi abbiamo sofferto con lui. Oggi vediamo la luce e siamo contenti”.

