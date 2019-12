Inter-Genoa, Conte (Sky): “Contentissimo per Esposito, questo gruppo è super! Sul mercato vi dico che… “

È terminata 4-0 l’ultima partita del campionato prima della sosta natalizia per l’Inter di Antonio Conte, che ha schiantato il Genoa per 4-0 e, probabilmente, causato l’esonero di Thiago Motta. Proprio il mister, ai microfoni di Sky, ha commentato il match e mostrato un clima disteso: ecco le sue parole.

Importanza di questa vittoria – “Non penso che dovessimo aspettare oggi per dire che la squadra è cresciuta in tutto e per tutto. Le problematiche oggi erano più accentuate, ma c’erano da un po’. Però nelle difficoltà questo gruppo si è responsabilizzato e c’è stata una grande risposta, con grande professionalità anche da parte di chi giocava meno. Questa è la dimostrazione che noi non dobbiamo mai smettere di affidarci al lavoro, anche perché se oggi, a Natale, siamo a 41 punti dobbiamo dire grazie alla professionalità di questi ragazzi, che hanno voglia di crescere. Oggi è stata una buonissima partita nonostante le difficoltà e le assenze. Ad esempio Gagliardini si è messo a disposizione nonostante non fosse al 100% perché ha capito il momento, e quando hai a disposizione questi ragazzi devi essere contento. E lo stesso vale per Vecino e Borja Valero, che hanno anteposto il bene della squadra a sé stessi”.

Acquisti a gennaio – “Oggi non mi sento di dire nulla, perché mancherei di rispetto ad un gruppo di ragazzi che mi sta dando davvero tutto. Ripeto, abbiamo avuto problematiche importanti ma al tempo stesso si è lavorato con giocatori come lo stesso Esposito con i quali abbiamo tirato fuori qualcosa di grande, pur nelle difficoltà. Ora dobbiamo continuare così, dando tutto noi stessi”.

Esposito – “Stiamo parlando di un ragazzo che era un bambino, anche fisicamente. Oggi, dopo cinque mesi, è cresciuto in maniera importante e io avevo detto che non avrei avuto paura di farlo giocare. Oggi c’è stata questa opportunità, lui ha lavorato seriamente e l’ha colta. Ha un avvenire importante davanti a sé, ed anche a livello familiare ha un grande aiuto per mantenerlo sul giusto binario, cosa per la quale contribuirò anche io. Oggi non era semplice, il fatto che siamo stati noi a renderla così è un altro discorso”.

Consapevolezza della classifica – “I ragazzi sanno benissimo di aver meritato otto giorni di vacanze, dato che ci ritroveremo domenica prossima. Sono molto sereno perché sono ragazzi responsabili, non dobbiamo mollare e ci sarà il tempo per festeggiare. Anche in vacanza, ora, ci dev’essere una parte dedicata a me, loro lo sanno (ride, ndr). Sono abbastanza sereno perché quello che mi hanno dato in questi cinque mesi è tanto. Questo gruppo è eccezionale, penso che anche loro abbiano capito la grandezza del lavoro”.

Primo a Natale – “La differenza maggiore con Juventus e Chelsea? Per certi versi sono sempre stati primati sorprendenti. Noi abbiamo un bel po’ di lavoro da fare per raggiungere la Juve, e come noi anche la Lazio, la Roma e anche il Napoli, anche se è più lontano. Noi dobbiamo dare fastidio in generale, e per farlo dobbiamo continuare così, con 42 punti è un bel Natale e sono contento per tutti quanti, compresi i nostri tifosi. Ricordiamoci però che in passato, nonostante il primato a dicembre, si è calati: noi dobbiamo evitarlo”.

