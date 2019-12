Inter-Genoa, Criscito: “Speriamo che Thiago resti, la colpa è nostra. Contro l’Inter gli errori si pagano”

Dilaga l’Inter a San Siro, che vince 4-0 contro il Genoa grazie alle reti di Gagliardini, Esposito e la doppietta di Lukaku. Altra amara delusione per il Genoa, che con ogni probabilità esonererà a breve il tecnico Thiago Motta. Intervenuto in mixed zone, il difensore dei rossoblù Domenico Criscito ha così commentato la partita e la notizia sull’allenatore: “Oggi l’Inter è stata superiore in tutto. Contro queste squadre gli errori si pagano, quando trovi gente come Lukaku. Poi loro sono andati in vantaggio e lì la testa è andata. Siamo indietro, ma c’è tempo per recuperare, mancano ancora tante partite, speriamo nel 2020.”

Su Thiago Motta: “Purtroppo quando mancano i risultati a pagare è sempre l’allenatore. Noi ci aspettiamo che resti con noi, perchè è arrivato qui e ha portato la sua idea. Ci vuole tempo, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità perchè la colpa è sicuramente nostra.”

